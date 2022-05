Desplegament policial a Tàrrega per buscar un nen que estava amagat a la banyera de casa

Rocambolescad’un nen de quatre anys aquest dilluns a. Agents de la policia local i delshan estat buscant el menor després que la seva tieta en denunciés la desaparició poc després de les nou del matí.Explica el diari Segre que la dona ha trucat al 112 plorant perquè no havia trobat el petit al llit de casa seva, motiu pel qual ha denunciat laL’avís ha mobilitzat els agents: els de la Urbana s’han desplegat a l’entorn de l’immoble, i els mossos a l’interior de l’habitatge, on en un primer escorcoll no han trobat el petit. Poc després, el nen ha aparegutamagat a la banyera de la casa de la dona, on els pares l’havien dut abans d’anar a treballar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor