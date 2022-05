Un somni per a moltíssimes persones amants de la cultura nipona ésLa pandèmia de coronavirus ha obligat a cancel·lar viatges, vacances i escapades gairebé dos anys i mig: restriccions per frenar contagis de Covid-19, mesures de vacunació i limitacions a l'hora de volar. Ara, amb la rebaixa de totes aquestes prevencions,per visitar diversos països i territoris... però es poden trobar de morros amb restriccions per a turistes. És el cas de Japó, una de les destinacions preferides per a molts usuaris.Des de l'inici de la pandèmia, el país nipó ha restringit i vetat l'entrada de turistes d'arreu del món. Encara que s'hi podia anar per feina -amb moltes limitacions- i tornar-hi si s'era una persona resident, dos anys desprésperquè no se'ls coli cap cas de Covid-19 al seu territori.restrictives per entrar el país, però es mantenen les que afectarien els ciutadans de Catalunya: els viatges internacionals només estan permesos per raons essencials. És a dir, res de turisme ni oci.A més,d'origen internacional per monitoritzar el seu viatge: tots han d'estar vacunats de la pauta completa i només podran triar dos itineraris pel país.Només permetran l'entrada de persones delsestarà acceptat, ara per ara, per entrar al Japó si no és "per una raó essencial". Dels quatre països esmentats, com a màxim,per cadascun, amb un total devisitants mensuals. Mesures impensables en territori europeu.És un fet diferencial d'altres del nostre entorn, com, on no hi ha pràcticament cap restricció. Les autoritats japoneses només permetran a aquests 50 turistes escollir entre. Res més. Encara que la mascareta ja sembli una relíquia del passat en moltes zones, al Japó serà obligatòria per a totes aquestes persones de fora. Com en plena etapa dura de la pandèmia, els turistes estaran monitoritzats i vigilats per les autoritats sanitàries del país.

