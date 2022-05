La secretària general del Parlament presenta la dimissió per la contractació del seu fill com a uixer

La secretària general del Parlament,, ha presentat aquest dimarts la seva dimissió arran de les polèmiques dels darrers mesos. A la qüestió de les llicències d'edat dels funcionaris de la cambra -que podien continuar cobrant sense treballar-, s'hi va sumar fa unes setmanes la plaça interina d'uixer que va aconseguir el seu fill sense que Andreu avisés a la mesa d'un possible. La situació ha desembocat finalment en què Andreu ha presentat la dimissió a la presidenta del Parlament,, que ha de decidir si l'accepta o no.La plaça d'uixer del seu fill ha estat la gota que ha fet vessar el vas. Fonts parlamentàries consultades perdetallen que la mesa ha acordat demanar un informe a l'sobre la gestió d'Andreu en tot aquest procediment. La decisió s'ha pres per majoria, però no per unanimitat. La setmana passada, Borràs es va oposar a demanar unsobre la plaça, tal com demanaveni la. La secretària general sempre ha defensat que no va participar en el procés de selecció.Esther Andreu va ser nomenada per Borràs quan va accedir a la presidència, i va prendre el relleu a, fins aleshores secretari general i molt qüestionat per l'independentisme. El nom d'Andreu també va ser posat en dubte arran del cas dequan va decidir executar les ordres de la(JEC) i ordenar retirada de l'escó del diputat de la CUP per no posar en risc els funcionaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor