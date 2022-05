El govern espanyol aprova el pla estratègic d'economia social i cures, dotat amb 800 milions

Elha aprovat aquest dimarts el(Projecte Estratègic per a la Recuperació i la Transformació Econòmica) per a l', que està dotat amb 800 milions d'euros. La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social,, l'ha explicat en la compareixença posterior a la reunió de l'executiu a la Moncloa i l'ha definit com una mostra més de la "transformació silenciosa" de l'economia espanyola que està fent l'executiu. Ha contraposat aquesta actuació del govern amb una oposició que es dedica a "fer soroll".Díaz ha afirmat que la de les cures és "la gran revolució pendent". La inversió rep aportacions delsi, en paraules de Díaz, té com a gran objectiu "de la política del país". Les entitats que conformen tot l'ecosistema de cures dona treball de manera directa i indirecta a 2,2 milions de persones. En el pla estratègic, adreçat al teixit empresarial de l'economia social, participen fins a dotze ministeris de manera coordinada.El PERTE aprovat avui té dos grans objectius, segons ha detallat Yolanda Díaz: el desenvolupament de l'economia social i l'centrats en les cures. Es pretén professionalitzar al màxim el sector i modernitzar l'accés a les cures essencials, enfortint les pimes del sector i facilitant la col·laboració entre elles. En definitiva, en paraules de la vicepresidenta, es tracta de crear un granen economia social. El sector de l'economia social suposa elUn aspecte important del projecte és fomentar la, la qualificació i la requalificació dels professionals del sector, promoure projectes d'habitatge col·laboratius i millorar de manera significativa l'atenció donada als més de 50.000 nens, nenes i adolescents integrats en el sistema de protecció social.El consell de ministres també ha aprovat un pla d'ocupació adreçat específicament a Andalusia. Ho fa just quan falten dos dies de l'inici de la

