La víctima de la violació a Igualada diu que no recorda res de l'agressió ni dels deu dies posteriors

La víctima de lala nit de la Castanyada de 2021 ha declarat per primer cop davant del jutge aquest dimarts. Ho ha fet durant quinze minuts de forma telemàtica i acompanyada de psicòlegs, que li han fet les preguntes dels lletrats i fiscal. La menor ha explicatEl seu advocat,, ha detallat des dels jutjats d'Igualada que s'ha acceptat la seva declaració com a prova preconstituïda, de manera que la víctima"Son moments difícils i complicats", ha dit i ha remarcat que la menor ha patit danys irreparables i que encara té seqüeles físiques i psicològiques. L'acusat, en presó preventiva, ha estat present a la declaració.Tal com es preveia, la menor ha dit que no recorda res de l'agressió ni tampoc dels deu dies posteriors. Un fet que, segons el seu advocat, es deu a les"Ella ha esborrat els fets i prefereixo que sigui així", ha dit Albertini, per evitar que ho revisqui constantment. L'únic que recorda és que va sortir aquella nit de la discoteca amb una amistat. Aquesta és l'única pregunta que li ha formulat l'advocat de l'investigat.Malgrat que la jove no recorda res, l'advocat s'ha mostrat convençut que hi ha prou evidències que incriminen l'agressor., ha assenyalat. Durant l'escorcoll a la casa del detingut, la policia va trobar ADN de la víctima a la roba del detingut. I pel que fa a l'acusat, Albertini ha destacat que, durant la declaració de la jove, s'ha mostrat "impertèrrit" i amb un "cert menyspreu a tot el que passava". La seva sensació, ha dit, és que no ha mostratni tampoc ser conscient d'haver "destrossat" la vida a una nena i a altres persones que se'ls ha obert una investigació. També s'ha preguntat com algú pot actuar amb tantacap a una persona.L'advocat de la jove ha celebrat que el jutge hagi acceptat la petició de considerar aquesta declaració com a prova preconstituïda, un fet que evitarà lad'haver de tornar a declarar durant el judici i reviure-ho tot de nou.Des de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (), que s'ha personat com a acusació popular, han denunciat el que consideren uns fets amb uns danys "irreversibles", que han "destrossat la vida a una noia de 16 anys" a qui expressen el seu ple suport. El seu secretari general, Joaquim Boadas, ha fet una crida a les administracions per evitar que uns fets com aquests es puguin repetir. "conscienciació i en campanyes colpidores que facin servir persones condemnades per fets similars", de la mateixa manera que s'ha fet per temes de prevenció d'accidents.En aquest sentit, també ha remarcat que calperquè hi hagi més freqüències i també més presència policial i enllumenat públic en les zones d'oci perquè la gent "se senti segura caminant".i no haver d'anar a l'hospital o acabar en una tomba", ha dit. També ha detallat que l'acusat ha mostrat una "actitud totalment irrespectuosa" durant la compareixença, per "no aixecar el cap" i mostrar-se "impassible" a tot el que es deia. El representant de l'oci nocturn ha avançat que liperquè consideren que persones com ell "no poden estar a l'espai públic".Aquest dilluns també va declarar a Igualada el camioner que va trobar la jove després de l'agressió, juntament amb d'altres testimonis com l'exparella del detingut. L'home va explicar quei que, inicialment, es va pensar que era un maniquí que estava al terra. Quan va comprovar que era una jove, que estava inconscient i malferida, la va tapar amb una jaqueta i va donar l'avís. Tot seguit la van traslladar a l'hospital d'Igualada i després al Sant Joan de Déu de Barcelona. Com a conseqüència de les greus lesions,. També ha perdut el 90% de la capacitat auditiva d'una oïda.L'advocat de la noia ha llegit als mitjans un escrit onI més particularment, ha elogiat la feina policial dels Mossos durant la investigació i l'atenció psicològica que ha estat rebent la seva filla des de llavors, així com el treball dels metges i infermeres de Sant Joan de Déu i a la conselleria de Drets Socials. També s'ha mostrat agraït al camioner que la va trobar i que va serLa detenció del presumpte autor va ser el 21 d'abril després de cinc mesos d'investigació. El detingut, amb antecedents per abusos sexuals,Els fets van passar la nit de la Castanyada del 2021 al polígon industrial Les Comes d’Igualada, quan la víctima es dirigia a l’estació de tren després de sortir d'una discoteca.

