Els actors de «Merlí» confessen com eren els seus sous: «Tenia amics treballant en guinguetes cobrant més»

és una de les sèries catalanes més importants de tots els temps. No és una afirmació escandalosa: els números d'audiència ho certifiquen, la seva capacitat per aglutinar públic a diversos països del món i el seu èxit a plataformes comconfirmen aquesta categoria.va obrir les portes a tota una generació d'intèrprets que van començar a forjar (o a consolidar) carreres com a actors i actrius tant al món del cinema, la televisió i el teatre. És el cas de(en Bruno), l(Joan) i l(Oliver), tres dels membres que van participar en els debats del festivalque es va celebrar a Santa Eulària del Riu i ha explicatTots tres, sota el lemavan desgranar el seu pas per la mítica sèrie catalana i el que els va suposar a ells. Solans i Baró van formar part del repartiment des de la primera temporada, el 2015, fins a la darrera, el 2018. Mur es va incorporar més tard però el seu pes es va igualar a tots els membres originals. Van reviure els "moments màgics" que els va suposar Merlí per als tres, però també els efectes nocius de la fama."Ho vaig portar molt malament a nivell emocional per la pèrdua d'intimitat tan bèstia i allò únic que era meu ho vaig deixar de portar bé", va explicar Mur. Per a Baró va ser més difícil el seu pas per Argentina -on va realitzar una sèrie de capítols diaris- i per a Solans, la necessitat d'aturar la voràgine. Però,En base al tema de debat del, els intèrprets de Merín van abordar si l'èxit de la sèrie els va dur una bona salut econòmica o no. "Tenia amics treballant en guinguetes que cobraven més", va confessar Solans amb un somriure.Ell mateix, però, va confessar que "hauria treballat per un entrepà". Mur, també sense donar cap xifra exacta, explica que "normalment a les sèries es cobra per temporada o per capítol", però ells "ho feien al mes". "Ara cobraríem molt més", va admetre. Malauradament, tots tres van admetre que l'èxit de la sèrie -que encara es manté- no es va traslladar mai a nivell de sous ni de compensacions econòmiques."No hi havia revisió i cobràvem el mateix", explica Baró, després de relatar que no hi va haver canvis en tres temporades.[...] No cobràvem tots els mateix", va explicar Mur, que va voler deixar clar que no era perquè "no ho mereixessin", sinó perquè "els altres cobraven molt menys".Merlí és una sèrie inesborrable de l'imaginari audiovisual català. El seu èxit a nivell de país, a la resta de l'Estat i a tot el món va provocar la creació d'una nova ficció, un spin-off, per explicar el pas del Pol per la universitat. El personatge que interpretaja té dues temporades a, on ha seguit recollint els èxits d'aquella història sobre una classe de batxillerat i un professor de filosofia d'un institut català.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor