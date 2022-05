«Stranger Things» catapulta una cançó de fa 37 anys al primer lloc de les llistes d'èxit

El 27 de maig es va estrenar la quarta temporada dea Netflix, després de 3 anys d'ansiosa espera pels seus milions de seguidors. A banda del canvi físic dels actors que interpreten el Mike, el Will, l'Eleven i companyia , la nova fornada de capítols destaca per la seva, plena de grans èxits musicals de la dècada dels 80. Per sobre de California Dreaming, de The Mamas & the Papas, i Dream A Little Dream of Me, d'Ella Fitzgerald, la clara triomfadora entre públic ha estat, de. El senzill de la cantautora britànica ha escalat, 37 anys després del seu llançament, fins a lai entre les 20 primeres a Spotify.No hi ha dubte que el segell d'identitat de la sèrie és la, amb referències de tota mena des de la primera temporada: vestuari, pel·lícules, videojocs i també música. Gràcies a la seva banda sonora, els més joves han descobert grans èxits de l'època, fins al punt de fer-los revifar a les plataformes de reproducció.Tot i ser un dels temes més famosos de la reconeguda Kate Bush, Running up that hillfins ara. El seu millor registre va ser la tercera posició al Regne Unit. També es va col·locar entre els deu primers llocs de les llistes d'èxits de diversos països més i al número 30 de la llista dels 100 senzills més venuts als Estats Units, laLa cançó sona a l'inici del primer episodi, quan lal'escolta amb el seu walkman mentre camina per l'escola de Hawkins. Torna a aparèixer més endavant, a l'episodi 4, en una escena dramàtica. L'argument de la nova temporada de Stranger Things arrenca sis mesos després de la batalla del centre comercial d'Starcourt. Ara, els protagonistes s'hauran d'unir per a combatre una nova i perillosa criatura del Món al Revés (Upside Down). Els nous reptes que planteja es desenvolupen en

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor