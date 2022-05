Subhasten el trofeu d'Eurovisió per comprar drons per a l'exèrcit ucraïnès

Elsd'enguany, els ucraïnesos, han subhastat el trofeu. El clàssic micròfon de vidre d'Eurovisió s'ha venut pera una empresa estoniana de gestió de criptomonedes. "Sou increïbles! Us donem les gràcies a tots els que heu fet donacions en aquesta subhasta", han dit els membres del grup.Els diners recaptats es destinaran a. Concretament, serviran perper a l'exèrcit ucraïnès. La subhasta s'ha celebrat durant un concert, on el líder del grup ha assegurat que la intenció és: "Tenim la guerra al centre d'Europa, la gent no s'hi hauria d'acostumar, no s'hauria de convertir en un fet quotidià".

