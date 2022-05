L'himne d'Espanya franquista es cola en una entrega de medalles a Armènia

Teledeporte emite la gala de entrega de medallas hoy en los campeonatos de boxeo en Armenia .

El himno nacional con la letra de Peman .

GRANDE ARMENIA!!!!! pic.twitter.com/CKko7dNDwY — Teófilo Borrallo (@Teofilo1952) May 30, 2022

Un nou espant en una cerimònia d'entrega de premis amb un medallista espanyol. El boxejador, de Terrassa, campió d'Europa del pes mosca de boxa, va haver d'aguantar escoltar la versió franquista de l'himne espanyol mentre li atorgaven la medalla d'or. La lletra deva ressonar amb força per la megafonia del pavelló de la ciutat d'Ereván, a Armènia.Molina, emocionat per una victòria tan important a la seva carrera, no es va adonar del canvi de cançó.el de Terrassa celebrava la victòria en el seu combat en una nova escena dantesca en una cerimònia d'entrega de premis o medalles amb esportistes de l'Estat implicats.El català va haver d'escoltar l'himne encarregat per, utilitzat durant el franquisme, en un nou error d'una organització esportiva. Perquè no és el primer cop que passa. El 2015, la jugadora de bàdmintonva patir la mateixa vergonya i el ciclista, en el moment de guanyar elel 2011.

