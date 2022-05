L'Ajuntament justifica el desnonament a l'home de Bon Pastor que es va suïcidar perquè «rellogava» l'habitatge

Laaquest dilluns en un desnonament al barri del Bon PastorAixí ho ha explicat la regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona,aquest dimarts, que ha matisat que la titular era la sevades del, moment en què es detecta lEls serveis socials de Barcelona, tal com ha repetit Martín, havien intentatdes de llavors, però mai van aconseguir una resposta per part seva. El 2019 van emetre unperlade l'home i, a més, es van rebrede la finca per malestar i entrades i sortides constants des del pis."Hi haviai mal ús de l'habitatge, que apuntaven a un, a més d'unaals serveis socials", ha dit Martín, que ha assegurat que. L'Ajuntament, doncs, ha reiterat que la funció dels serveis socials és protegir les situacions de vulnerabilitat i garantir el dret a l'habitatge, però l'home que residia al pis es negava a relacionar-s'hi.Lade l'Ajuntament es va ferquan l'octubre del 2020es va acostar als serveis socials perdel Bon Pastor. Així, l'home que hi residia sense pagar el lloguer,. La data inicial dees va concertar per al, però finalment es vai es vaamb el resident unaper a aquest darrer dilluns de maig.L'home es va acostar als serveis socials, on, però desprésamb els serveis i va fer saber que. Aquest dilluns, els operaris es van apropar a l'habitatge per a l'", ha remarcat Martín, i es van trobar elUn cop iniciada la "" -canvi de panys i portes- va arribar el, es va apropar ali va decidir"Davant de situacions en què ens trobemper aconseguir acompanyar la persona i oferir-li una alternativa,", ha conclòs Martín, alhora que ha reiterat l'excepcionalitat dels fets

