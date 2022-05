Sebastià Domènech enfila el seu retorn a la política com a alcaldable del PP Reus

Regidor entre 2003 i 2019

Tot apunta queencapçalaràAixí ho ha deixat entreveure ahores abans que la Junta Local del partit ho aprovi aquest dimecres i ho traslladi a la direcció de Barcelona. Una decisió que el president del Partit Popular de Catalunya,, veuria amb bons ulls.La voluntat de Domènech, en cas que tiri endavant definitivament la proposta, és formar una llista electoral ambL’actual president del PP de Reus va serde l’Ajuntament de Reus entre els anys 2003 i 2019, i en el mandat de 2011 a 2014 va formar part del govern i va ser regidor d’Esports. Sebastià Domènech també va exercir de portaveu del grup municipal del PP i va ser diputat provincial entre 2015 i 2019.Ha estat, estretament lligat al Consell Esportiu del Baix Camp i a la Setmana Santa reusenca, així com a diferents entitats i associacions de la ciutat. A les eleccions municipals de 2019, Domènech es va tornar a presentar com a alcaldable, però va quedar fora del cartipàs municipal per pocs vots.

