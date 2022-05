Suspenen les classes a la UPF Ciutadella per ocupació estudiantil contra el poc ús del català

ATENCIÓ La convocatòria de vaga d'avui, 31 de maig, per part d'algunes organitzacions estudiantils, ha tingut com a conseqüència l'ocupació del campus de la Ciutadella. Per aquest motiu, la Universitat ha decidit suspendre l'activitat acadèmica en aquest campus fins a nou avís. — UPF Barcelona (@UPFBarcelona) May 31, 2022

🟡 #VAGA31M || Fem un breu repàs de les demandes d'aquesta vaga: https://t.co/Pex24W7RGq — SEPC UPF Ciutadella (@SEPC_Ciutadella) May 31, 2022

Lahaper aquest dimarts 31 de maig després que els estudiants hagin muntat barricades i facina tots els campus de la universitat. L'objectiu dels universitaris ésEls estudiantssignat el curs passat, que marcava fer elDurant la protesta en què han barrat el pas a les aules i han tallat els accessos al campus, una estudiant del campus de la Ciutadella ha parlat a Els Matins de TV3: "Exigim un altre informe en què s'expliqui com s'arribarà al 80%, ja quei queden grans passes a fer".El Sindicat d'Estudiants del campus de la Ciutadella ha explicat en un fil de Twitter les demandes de la vaga d'aquest dimarts. Els estudiants demanen lade laa la universitat que, "per llei, les universitats catalanes estan obligades a redactar".També exigeixenabans del curs 2022-2023, previ a "l'assoliment del compromís del 80%" i un informe on s'expliquia les aules, tant per al 60% com per al 80%. Finalment, els estudiants demanen a la universitat, és a dir, mecanismes perquè els estudiants puguin denunciar la vulneració dels drets lingüístics o el no compliment de les demandes exposades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor