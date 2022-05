La «policia patriòtica» del PP va intentar esborrar proves de la investigació a jutges favorables al 9-N

La policia patriòtica del PP. Una de les seves activitats implicava esborrar les proves de la investigació a una trentena de, el 2014, segons ha publicat aquest dimarts El País. Mesos abans, uns 33 jutges van firmar un manifest en què defensaven que el dret a l'autodeterminació era constitucional i les fotos dels magistrats es van filtrar aLes imatges sortien de la base de dades policial del DNI i, comissari durant el mandat de Jorge Fernández Díaz a Interior, volia eliminar els registres perquè es volia evitar que, en qualsevol dels casos, s'identifiqués qui havia estat el responsable (o els responsables) de les filtracions. Aquesta informació, segons el mateix diari espanyol, s'extreu de diversos àudios i gravacions realitzades per l'excomissariEn aquest context, tal com relata El País, se celebra una reunió amb les següents persones: Eugenio Pino,(el cap policial d'Afers Interns),(comissari d'Informació de Catalunya), i Villarejo, que enregistra la conversa sense que ningú ho sàpiga. Pino s'encarrega d'analitzar en aquesta trobada diverses estratègies d'actuació contra l'independentisme català. Totes, fora de l'àmbit judicial.El comissari Pino, segons mostra els àudios, era l'encarregat de recopilar informació sobre polítics i activistes catalans relacionats amb l'independentisme. Un cop tenia un bon gruix [als àudios es parla de la corrupció de Convergència i Unió des de l'època de la presidència de Jordi Pujol, sense especificar des de quan], es filtra a la premsa:El Consell General del Poder Judicial va realitzar una queixa formal al Ministeri de l'Interior per l'exposició mediàtica a la que es van veure llançats els jutges.i diversos policies van ser interrogats per intentar aclarir qui havia accedit a la base de dades. En cap cas es va aprofundir en la investigació i la causa va ser arxivada per la Fiscalia.

