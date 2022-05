Silence s'instal·larà als terrenys de Nissan a la Zona Franca a partir de juliol

s'instal·larà en part dels antics terrenys dea ladea partir de l'1 de juliol. Elde la Zona Franca de Barcelona alquil·larà directament els terrenys per accelerar el procés. Mentrestant, l'entitat prepara les bases per treure ala resta de la superfície, amb la idea de publicar el concurs i que les empreses interessades postulin a partir de mitjans de juny.Així doncs, Silence, que fabrica, es quedarà 61.078 metres quadrats que es troben repartits en una superfície de 517.000 metres. Per altra banda, el conseller de Treball Roger Torrent ja va anunciar fa unes setmanes un acord per mantenir 110 extreballadors de Nissan -d'un total de 2.500- i que seran contractats perQueda per especificar què passa amb la resta dels terrenys que no ocuparà Silence. Tots els actors presents en la negociació tenen un acord polític, però ara es treballa a contrarellotge per definir els criteris tècnics. La previsió és publicar-los a mitjans de juny, i llavors s'obrirà un mes perquè es presentin les empreses candidates. Fonts coneixedores de la negociació asseguren a El Periódico que uns 270.000 metres quadrats anirien destinats a un fabricant industrial dementre que la resta formaria part d'empreses deEl Consorci de la Zona Franca i el bufet d'advocatstreballen per tenir a punt el plec de licitació a mitjans del mes vinent i poder treure a concurs la gestió dels terrenys. Els sindicats han exigit que aquesta sigui la "data màxima" i han advertit que no es pot seguir "allargant la presa de decisions" d'una situació en què "els únics damnificats" són els treballadors.La multinacional japonesa Nissan va anunciar fa gairebé dos anys que posaria punt final als 40 anys d'història aperquè les instal·lacions no eren prou competitives. Els sindicats van denunciar des del primer moment que l'automobilística havia "deixat morir les fàbriques" amb la seva política d'adjudicació de models.Després de mesos de, els empleats i l'empresa van pactar la data del tancament per a finals del 2021, i iniciar un procés de reindustrialització que ara enceta el seu tram final. Un cop acabat el procés de prejubilacions i baixes incentivades, queden al voltant de 1.500 treballadors per reindustrialitzar a partir del desembre passat, quan va marxar l'automobilística japonesa.

