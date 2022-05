Declarat un incendi forestal prop del castell d'Ascó

Dotze dotacions terrestres, dos helicòpters i dos avions de vigilància i atac delsde la Generalitat s’han activat aquest dilluns a la tarda per intentar sufocar un incendi que s’ha declarat en una zona forestal de lapropera ali dins aquest terme municipal.Els Bombers han rebut l’avís minuts abans de les 17.00 hores, quan han activat vuit dotacions terrestres amb GRAF i dos helicòpters bombarders, un dispositiu que més tard s’ha ampliat. Segons les últimes informacions dels Bombers, el foc ha perdut intensitat tot i que a la zona hi bufa la garbinada, però continuai han localitzat alguns focus secundaris. L’alcalde de Flix,, ha apuntat que han activat la prealerta del Pla d’Incendis Municipals.El director territorial d'Interior,, ha demanat "precaució" i allunyar-se de la zona a aquells que hi siguen a prop. Segons les dades provisionals dels Agents Rurals, l'incendi forestal afecta una superfície aproximada d'unes

