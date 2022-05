Deixarper anar ano va ser fàcil peri la seva família. Així ho ha assegurat l'argentí en una entrevista al mitjà de comunicació TyC, en què ha confessat que a la capital catalana "ho tenia tot". La duresa d'arribar a la capital francesa l'ha resumida Messi amb un fet: tant ell com la seva donamarxaven "plorant" quan deixaven els nens a escola els primers dies de ser a la capital francesa. "No enteníem que fèiem allà", ha assegurat.Per fortuna, ha explicat Messi que l'adaptació dels seusa la nova ciutat va ser fenomenal i que això els va tranquil·litzar molt. Pel jugador sí que va ser molt més difícil abandonar la que havia estat la seva casa durant més de. "Mai vaig voler marxar de Barcelona, ni volia ni pensava ni imaginava que passaria", ha assegurat.Les dificultats, segons ha revelat l'argentí, no només van ser pel canvi de ciutat sinó que també pel canvi d'equip. Ha assegurat que altenia companys que el coneixen "de memòria" i que ales juga "diferent". També ha reconegut que no ha estat la seva millor temporada, que va començar amb una lesió al genoll i després amb la, que li va deixar "seqüeles als pulmons".L'exjugador blaugrana també s'ha pronunciat sobre aspectes futbolístics, en què ha relatat que a l'equip francès el va "matar" l'eliminació a lacontra el. A més, davant la gran temporada dels blancs ha reconegut que "no hi ha cap dubte" que lahauria de ser per

