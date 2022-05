Sant Quirze de Besora celebra el primer pas cap a la seva sobirania energètica

Una lluita de tots que continua

per la notícia que la central hidroelèctrica de Can Trinxet passarà a mans públiques . Tal com avançava en exclusiva, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha iniciat els tràmits pera aquesta central i a dues més (Cúbia, al Ripollès, i Vilanna, a Bescanó).Can Trinxet estava en el focus perquè la concessió finalitza el juliol del 2024 i obria les portes a revisar altres concessions. Finalment, seranimpulsada per la Generalitat. Seran públiques, però no municipals, ja que la normativa no permet atorgar-les per via directa a un ajuntament. De tota manera, la Generalitat vol que passin a formar part de l'embrió d'aquesta energètica pública.Des de, segon tinent d'alcalde i regidor de Medi Ambient, remarca que aquest "és un pas molt important" perquè assenta "" al municipi i Catalunya. En aquest sentit, destaca que representa "una problemàtica de país", ja que moltes centrals hidroelèctriques estan en mans privades i amb concessions eternes. "Si es vol avançar cap a la, cal apostar per la generació de l'energia", diu el regidor.Tot i aquesta bona notícia, el regidor no dona res per guanyat: "". Apunta que s'ha d'acabar de perfilar com serà aquesta gestió, quin paper hi tindran els ajuntaments i com revertirà al municipi.El regidor avança que es proposarà que el poble en tregui "els beneficis que li corresponen" i que en pugui sera la central. "El poble és qui suporta la infraestructura, però l'aigua és un recurs de tots", afegeix Bosch, remarcant que no pretenen que Sant Quirze es quedi "el 100% dels beneficis que genera la central".I com ha de beneficiar això al municipi? El regidor no es vol mullar, però especula que podrien ser des de taxes a millores urbanístiques. "Ési se'n podran fer diverses coses".Tot i això, remarca que "hi ha dos anys de" i pel precedent que representa cal "fer la feina ben feta" perquè sigui un model vàlid arreu: "S'ha de buscar la fórmula i teixir una bona estratègia".A Sant Quirze de Besora, l'Ajuntament (CUP i ERC) ha treballat per revertir la concessió conjuntament amb el Departament. L'agost del 2021, representants de la CUP van presentar una instància a l'Agència Catalana de l'Aigua per iniciar els tràmits . Precisament, tres anys és el moment en què legalment es podia presentar.Bosch explica que és". Tot i que ha estat encapçalada pel govern municipal, ha comptat amb el suport de Junts, l'altre grup polític amb representació a l'ajuntament, que va votar per unanimitat a un acord del ple. Al municipi també es van recollir unes 200 firmes. "Al principi es veia molt complicat, però s'han anat trobant evidències per poder garantir la gestió pública d'aquest recurs i que no caigui en mans privades", explica.De fet, a Sant Quirze, hi ha dues centrals hidroelèctriques més. Bosch assegura que des de l'Ajuntament

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor