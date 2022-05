Canvis a TV3: què sabem i què no de la nova temporada?

Intercanvi "Tot es mou-Planta Baixa" i el nou projecte d'Ustrell

Lídia Heredia deixa "Els Matins"

I Rahola, què?

Moviments (i incògnites) en l'entreteniment

afronta una nova etapa plena de canvis a la graella amb un ball de presentadors en marxa., director interí després de la destitució dei que apareix com un dels candidats a assumir la nova direcció de la cadena pública, considera que s'ha de produir un procés de "" perquè la política "cada vegada interessa menys i ha d'estar circumscrita als espais informatius".Aquesta declaració d'intencions de Gras és una de les explicacions de l'adeu deTV3 ha decidit prescindir d'un dels programes de referència del canal, que va néixer amb força en el moment més calent del procés. Presentat perque va prendre el relleu de Laura Rosel i de Ricard Ustrell, el programa va passar d'uns 400.000 espectadors de mitjana -amb pics superiors als 500.000- a moure's entre els 200.000 i els 300.000 darrerament.L'espai que deixarà el FAQS té a tocar un recanvi. Tot apunta alamb un nou programa estrella que s'emetria els dissabtes a la nit. De retruc, Ustrell deixarà de presentar, produït per La Manchester, la seva productora.que torna a la televisió després de passar per RAC1 en excedència de la cadena, copresentarà l'espai amb-qui precisament, fa uns anys, va ser descartat per presentar el FAQS en una controvertida decisió de l'anterior direcció de la CCMA.El Planta Baixa no només canviarà de cares -també se'n va, en aquest cas al departament d'Informatius-, sinó que es traslladarà a la tarda. Concretament, intercanviarà la franja horària amb el. D'aquesta manera,tornarà als matins. No està clar amb quin horari, ja que Els Matins podria experimentar algun canvi de format.A primera hora, el programa presentat per Lídia Heredia continua tot i alguns dubtes. Això sí,. La presentadora dels últims vuit anys deixarà, a petició pròpia, el programa a la recerca d'un nou projecte. Sobre la taula, les possibilitats que han aparegut són lao un programa d'entrevistes. El nom que agafa més força per suplir-la és el d'La periodista, que ara presenta l'informatiu previ de primera hora, ja va presentar Els Matins al costat de Josep Cuní i Helena García Melero i, de fet, va ser substituïda per la mateixa Heredia.Amb tots aquests canvis, encara queden diverses. Estructuralment, el pressupost pot condicionar els continguts de les pròximes temporades. En aquest sentit, Sanchis apuntava que la gestió dependrà de si hi ha unadel Govern atès el decalatge pressupostari de 49 milions. Encara en matèria econòmica, la presidenta de la CCMA,, va alertar la setmana passada que estan en risc 20 milions d’inversió a l’any en la indústria audiovisual si no es pot deduir l'IVA de TV3. El govern espanyol va vetar dues esmenes d’ERC i Junts a la llei estatal de l'audiovisual que haurien permèsque paga i ha pagat els últims anys.Pel que fa a noms propis, una de les preguntes és com en sortirà parada. La periodista ha anat perdent presència mediàtica. Fa un any en va prescindir La Vanguardia, i tot just uns mesos després va desaparèixer, també, de RAC1. Amb la pèrdua del FAQS, a la col·laboradora només li queda el Tot es mou a la televisió. Aquest factor, en un format que el canal de Nicola Pedrazzoli ja estaria ideant.Una altra figura que queda tocada és la del. Perd, amb el FAQS, el seu producte estrella a Catalunya. Per compensar-ho, TV3 podria encarregar a la productora de Mediapro un. En l'àmbit de l'humor,podria fer un pas al costat perquèpresenti l'Està Passant. En la franja prèvia, de 19 a 20 hores, també s'hi podria obrir un forat que ompliriaamb un nou programa d'entreteniment.La revolució d'aquest curs ha estat. El concurs musical ha fet reconnectar els joves al televisor cada divendres a la nit i, per això, la cadena buscarà potenciarper potenciar-ne el seguiment. Pel que fa al plató, però, la segona edició del talent show-el més gran-, per bé que s'havia especulat amb la possibilitat de sortir dels estudis a la recerca d'un espai més espectacular.L'altre producte a l'alça de TV3 és: l'objectiu del programa és créixer i podria sortir de la televisió. L'espai deestà en el punt de mira de diverses plataformes, a part de la traducció per a Movistar que ja està disponible. També es farà la nova sèrie Tor, la muntanya maleïda, basada en el llibre de Porta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor