El Grup de Defensa del Ter veu com «una magnífica notícia» la gestió pública de tres hidroelèctriques

L'Ajuntament de Sant Quirze ja s'ho estava estudiant

"L'ideal seria que s'enderroquessin"

“És una notícia excel·lent”. D’aquesta manera ha valorat el portaveu del Grup de Defensa del Ter , la notícia que ha avançat aquest diumenge Nació Digital sobre l’inici dels tràmits perquè. Són la de. Totes tres es troben ali l’entitat que defensa la vida ecològica d’aquest curs fluvial creu que la notícia ha de servir perquèque, fins ara, moltes hidroelèctriques no estan complint.Soler diu que “el fet que aquestes hidroelèctriques passin a mans del Govern, al nostre entendre,i ecològicament no es perdi res”. Per això, el portaveu delcreu que es tracta d’una. “Hem estat lluitant molts anys perquè el Ter baixi amb el cabal que li correspon” i afegeix que algunes hidroelèctriques es neguen a complir amb allò acordat. Per això, el portaveu creu que la notíciaJesús Soler també és conseller del, conseller deli membres de lacom a representant el Grup de Defensa del Ter. Ha explicat aque fa uns anys, l’, una de les hidroelèctriques que passaran a mans del Govern,per demanar assessorament pel fet que la central acabava la concessió i la idea era revertir-la al municipi. A més, també afegeix que “i la privatització de la capacitat de treure’n energia”.Tot i les bones valoracions, Soler també afirma que: “L’ideal seria que la gran majoria de minicentrals que posen el riu amb dificultats perquè tingui la vida que li correspon, s’enderroquin”. De fet, el 2021,, per exemple, de la central del riu Ritort al seu pas per Molló . La central hidroelèctrica que hi havia en aquest punt

