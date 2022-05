Òmnium exigeix el compliment dels acords pel català: «No donem cap xec en blanc a ningú»

exigirà el compliment estricte delsper tal que es garanteixi la vehicularitat deli la protecció jurídica dels centres i els docents. Així ho ha manifestat aquesta tarda el president de l'entitat,, després que el Govern hagi aprovat en un consell executiu extraordinari el decret per protegir les direccions dels centres davant la sentència del 25% de castellà. "", ha remarcat Antich.En aquest sentit, Antich ha demanat a les institucions treballar alternatives per si la resposta a la sentència del(TSJC) no és suficient per frenar l'embat dels tribunals contra l'escola catalana. "Els atacs al català i a l'escola són constant i per protegir-los", ha dit, i ha reclamat "un pla B, C i D" perquè els tribunals "treguin les urpes" del sistema educatiu.En l'ofensiva dels jutges contra l'escola, Òmnium veu unacatalana. "La imposició de percentatges busca fracturar la societat", ha dit Antich, que ha recordat que atacar l'escola és "atacar el consens, l'espai de convivència i la igualtat d'oportunitats". "Cal enfortir els grans consensos", ha insistit el president de l'entitat.La setmana passada,van arribar a un acord per donar resposta a la sentència del 25% de castellà i defensar la immersió lingüística. La CUP s'hi va mostrar en contra, i entitats com Plataforma per la Llengua, l'ANC, USTEC o la Intersindical també. Òmnium, en canvi, va avalar l'acord del Parlament, fet queper part d'alguns sectors.

