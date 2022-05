El PP no marxarà de la seu de Gènova 13 i no té cap intenció de vendre l'edifici

El, coordinador general de la formació, ha assegurat que el PP té intenció de continuar treballant al carrer madrileny. Ha defensat que no marxaran "", en al·lusió a la corrupció que esquitxa la seu i el partit. Bendodo, en roda de premsa aquest dilluns, ha assenyalat també que "".El president del Partit Popular,, ja no contemplava a l'abril la venda de la seu al carrer madrileny Gènova, després que el seu antecessor, Pablo Casado, anunciés que la formació deixaria l'històric edifici per trencar amb el passat i la corrupció.Ho va fer just després de conèixer la desfeta del PP a les eleccions catalanes i la mateixa setmana que arrencava a l'el judici pel presumpte pagament de les reformes de la seu amb diner negre. A l'octubre, l'Audiència Nacional va condemnar l'extresorera dos anys de presó i el PP com a responsable civil per pagar les obres de Gènova amb la caixa B.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor