Canvi de protocol als Mossos: prohibit disparar foam al cap o al coll

Canvi en el protocol d'ús de les bales de foam per part dels. Tal com ha pogut confirmar, des del passat mes de març els agents de la policia catalana no poden disparar aquests projectils apuntant "expressament" al cap o al coll. La mesura és provisional i la conselleria d'l'adopta mentre la comissió parlamentària d'estudi del model policial presenta les seves conclusions.En concret, la mesura va entrar en vigor a partir del 30 de març, i segons explica el conselleren resposta a una pregunta parlamentària, es pren amb l'objectiu de "minimitzar el risc de causar lesions". Des del departament d'Interior detallen que el conseller d'Interior sempre ha refermat la voluntat d'ampliar o modificar el"si això servia perquè fos més clar".El protocol també especifica que només es pot disparar contra l'extremitat superior en cas que la persona mostri un, i "quan es tingui la certesa que es pot assolir l'objectiu". Aixòamb el risc que això suposa. El cap de la Brimo reconeixia davant del jutge fa uns dies que els projectils de foam no són armes de precisió El protocol estableix que les llançadores de foam "s'han d'emprar sempre sota els principis dei proporcionalitat" i abans de disparar cal "haver esgotat les vies diàleg i mediació" i "caldràles persones" abans d'utilitzar-la, sempre que no es produeixin "alteracions de la seguretat ciutadana amb armes o qualsevol altre mitjà d'acció violenta".En les protestes per l'empresonament deuna noia va rebre l'impacte d'un projectil de foam que li va fer perdre l'ull. La publicació dels Mossos també assegura que les llançadores "permeten lai control posterior" del seu ús. "A cada operador i comandament se'ls requereix informar del nombre de projectils que han disparat en cada intervenció, el tipus de, l'hora i el lloc el més exactes possibles de la utilització i les possibles incidències detectades", diu el protocol.El document detalla també quines persones estan autoritzades a utilitzar el foam. El comandament l'assigna a un agent per a tot el servei i com a norma general cal l'expressa de la persona que exerceix el comandament abans d'utilitzar-lo. El protocol també precisa que "en casos d'extrema necessitat amb perill molt greu per a les persones, els agents o els bens" es podrà utilitzar sense autorització del comandament de l'equip. En aquests casos caldrà informar "el més aviat possible" de l'ús, lesque han provocat la necessitat d'utilitzar-lo i els resultats de la intervenció.Les llançadores amb les quals es disparen les foam són una arma de tipus subfusell, de"dissenyada per a l'ús menys lesiu de la força" i que utilitza municions de diferents tipus. El model concret dels Mossos és el, que utilitza cartutxos del calibre 40x46. Les municions que es poden fer servir són d'impacte de curta i llarga distància "per neutralitzar o controlar una situació". Els projectils de curta distància van dels 5 als 25 metres, i els de llarga distància dels 20 als 50 metres. També poden disparar bales de fum per dispersar persones, o bales de gas.

