🚨EXCLUSIVA SPORT🚨



🎙@sanantheone le pregunta a Lewandowski sobre su posible fichaje por el Barça



👇🎥Así ha sido el momento en que el polaco ha respondido pic.twitter.com/Ac3TjHwSsf — Diario SPORT (@sport) May 30, 2022

Arriba l'estiu i com cada any molts són els rumors que vinculen diversos futbolistes amb el. Un dels que sonen amb més força per incorporar-se a l'equip entrenat perés, que aquest dilluns s'ha pronunciat per primera vegada sobre l'arribada aEn una roda de premsa durant la concentració amb la selecció polonesa, el davanter ha respost, entre riures, que és "una molt bona pregunta" la que es refereix a l'optimisme sobre la seva possible arribada al. En la mateixa trobada amb els mitjans, el davanter ha confirmat les seves intencions d'abandonar elaquest mateix estiu."L'única cosa segura és que la meva etapa al Bayern s'ha acabat", ha assegurat Lewandowski, a la vegada que ha afirmat que el club alemany "no és seriós". Ara bé el davanter també ha explicat que vol concentrar-se eni que la decisió sobre el seu futur es prendrà després dels partits amb la selecció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor