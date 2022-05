Els prostíbuls no són oci nocturn: un jutge avala que no rebin ajuts

El jutjat contenciós administratiu nº7 de Barcelona ha donat la raó alde la Generalitat de Catalunya:i, per tant, no tenen dret a rebre els ajuts econòmics que el Govern va posar a disposició de les empreses per intentar pal·liar els efectes de la pandèmia de coronavirus. En una sentència a la qual ha tingut accésel tribunal dona la raó a l'executiu català en diferenciar els locals sexuals dels de l'oci nocturn encara que, com exposaven aquests en el seu recurs, facin algunes activitats similars.des del moment en què la part recorrent exerceix una activitat totalment diferent de la que desenvolupen les discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacle, bars musicals i karaokes. [...]en l'activitat que resulta aliè a tots els esmentats anteriorment", esgrimeix el jutge., considerava que la Generalitat "els va apartar de manera arbitrària", un fet que ni la fiscalia ni el mateix jutjat consideren provat."L'administració, en l'exercici de les seves competències, estableix una condició als beneficiaris [en referència als ajuts econòmics] en funció de l'activitat,. En conseqüència, no hi ha vulneració de cap dret fonamental", conclou el jutge.Tant la Fiscalia com el tribunal el focus en què les activitats són totalment diferenciades i consideren que les bases establertes per la Conselleria d'Empresa i Treball per tal de rebre els ajuts econòmics "són molt clares". Aquesta línia d'ajuts es va fer efectiva a través de la resolució publicada el 13 de gener de 2022 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) . El tribunal condemna a l'empresa que gestiona el prostíbul en qüestió a pagar les costes del judici amb

