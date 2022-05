Un camioner paga amb una targeta falsificada el combustible durant gairebé un any

Els Mossos d'Esquadra han detingut una prop de Santa Llogaia d'Àlguema (Alt Empordà) per haver estat. L'home, que era, utilitzava una targeta clonada d'una empresa de transports de León.En un sol mes, l'home havia utilitzat aquesta targeta peren una mateixa benzinera de Santa Llogaia d'Àlguema. A més, els Mossos calculen que el camioner hauria començat a utilitzar la targeta clonada eli hauria arribat aen pagaments fets arreu del territori.El passat 25 de maig una empresa de transports va denunciaren benzineres que no havia fet cap dels seus camions. L'empresa ho vaa la Guàrdia Civil de León. Aquell mateix dia a la tarda, una unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra va detectar que s'estaven fentvinculats a la denúncia en una benzinera de Santa Llogaia d'Àlguema.Una patrulla dels Mossos va anar-hi i van aconseguir aturar-lo a pocs metres de l'establiment. Allà van identificar l'home i van escorcollar el camió. Els agnts van descobrir que sota la catifa hi haviai per això el van detenir per un delicte d'estafa i un altre de falsificació de targetes.El detingut no té antecedents i ja ha passat a disposició judicial. El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia l'ha deixat en

