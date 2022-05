Doble reconeixement europeu a les platges metropolitanes

Impuls de les platges com a àrees d’entrenament

Qualitat i salubritat garantides a les platges metropolitanes

L'àrea metropolitana disposa de 30 km de platges. Foto: AMB

L'inici de lacoincideix amb dos importants: l’elecció de la gestió de les dunes de la metròpolis com a finalista dels premis New European Bauhaus i la subvenció rebuda del projecte europeu Safeguarding Biodiversity.Ambdues distincions tenen com a denominador comú el canvi de paradigma en la gestió integral de les platges, amb un paper cada vegada més creixent dels ciutadans com a actors fonamentals en la conservació d’aquests ecosistemes. Aquest darrer any, més de 3.000 persones han participat en la regeneració de les dunes i en la descoberta dels valors naturals de les platges metropolitanes:En el cas dels, la gestió de les dunes metropolitanes és finalista d’un certamen organitzat per la Comissió Europea que reconeix els projectes d’alta qualitat ambiental i paisatgística, i amb una connexió important entre les persones i la natura.Per altra banda, elés un projecte de la UE finançat mitjançant el programa Horizon Europe que té l’objectiu de protegir la biodiversitat posant la ciutadania al capdavant de les polítiques i la presa de decisions.L’AMB és una de les 17 entitats europees participants, i rebrà una subvenció de gairebéper desplegar activitats innovadores basades en la participació ciutadana, l’aprenentatge i l’observació. En aquest sentit, es farà una radiografia de la biodiversitat a les platges metropolitanes a través de la participació ciutadana.En la presentació de la temporada de platges,, gerent de l'AMB, ha demanat al govern espanyol un compromís ferm i urgent per regenerar les platges malmeses pels darrers temporals i un pla estructural per blindar les platges de la metròpolis de Barcelona. Torra ha lamentat la lentitud i la falta d’interlocució del ministeri per resoldre aquest problema.Per aquest estiu, l'AMB ha instal·lat(Castelldefels, el Prat de Llobregat, Badalona i Sant Adrià de Besòs), que s’afegeixen i complementen l’oferta lúdica i d’oci de les platges metropolitanes. L'objectiu és potenciar les platges com a espais de salut i dotar l’espai públic d’elements beneficiosos per a la ciutadania. La inversió en aquests nous elements és d’uns 160.000 euros.L'equip de platges, amb un equip d’unes, portarà a terme un garbellament diari a la franja més pròxima al mar, dos garbellaments a la setmana a la resta de la platja i neteja manual a la franja més pròxima a les dunes. En cas d’arribada de residus a les platges derivada de la crescuda dels rius Llobregat i Besòs, s’intensificaran el garbellament i la neteja manual.A més, durant tot l’estiu i fins al setembre, es faran quinzenalmentde les platges i de les bases de dutxes per al control microbiològic, els fongs i els llevats.Els ciutadans podran gaudir deamb alta qualitat i salubritat que es distribueixen al llarg dels 42 quilòmetres de litoral. L’AMB posa a ple funcionament 1.200 equipaments i 10.000 metres de passeres.

