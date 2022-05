El PSC vincula l'adeu amb crítiques de Graells a l'Hospitalet al seu fitxatge per ERC

El cas delcontinua desgastant el. Al marge de la investigació judicial, aquest divendres va transcendir que, el regidor que va denunciar les irregularitats a l'ens esportiu, va estripar el carnet del partit amb crítiques a la direcció de la formació per la seva "i poc compromesa per esbrinar els fets". Graells, dur amb el comportament de la cúpula socialista a l'Hospitalet abans d'abandonar la militància, té moltes opcions de convertir-se en elper a les eleccions municipals del 2023, tal com va avançar aquest dissabte. En la roda de premsa d'aquests dilluns, el PSC ha afirmat que l'actitud crítica de Graells no s'explica sense el seu fitxatge pels republicans.La viceprimera secretària d'Organització i Acció Electoral dels socialistes catalans,, ha apuntat que les", en referència a la renúncia de Graells i la seva futura incorporació com a independent al projecte municipalista d'ERC. "Una notícia encadenada amb l'altra explica perfectament què ha passat i què passa", s'ha limitat a afegir la portaveu de la formació.Graells suma suports per assumir la responsabilitat de ser cap de llista d'ERC a les eleccions municipals del 2023. És la proposta que defensa l', un pas que ha d'avalar l'assemblea local. Graells ja va participar aquest dissabte en l'acte de proclamació d'Ernest Maragall com a candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona , on va coincidir amb, consellers republicans a l'executiu i la cúpula del partit. L'exregidor socialista, que manté una bona relació personal amb Maragall des de fa anys, es perfila com un delsd'ERC a l'àrea metropolitana de cara a les candidatures dels comicis de l'any que ve.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor