Fèlix Larrosa Foto: ACN

Xavier Palau, candidat del PP a Lleida Foto: Àlvar Llobet

Les eleccions municipals de Lleida comencen a tenir els seus protagonistes. El PSC ha votat aquest cap de setmana el seu candidat a l’alcaldia, Fèlix Larrosa , l’expaer en cap que li vol disputar al republicà la victòria electoral a la capital del Segrià.Fa dues setmanes, ERC va presentar Miquel Pueyo com a candidat a una reelecció que, de facto, suposaria la consolidació del canvi polític a la ciutat després de 40 anys de governs liderats pels socialistes. A la capital de Ponent s’intueix una disputa entre Pueyo i Larrosa, però la contesa a les urnes també tindrà altres aspectes a tenir en compte. Junts decidirà en les properes setmanes entre, regidor d’Urbanisme i candidat dues vegades a les eleccions municipals, o, arquitecta i diputada al Parlament que vol ser alcaldessa de Lleida amb el suport de la nova líder de la formació,Qui sí que té clar el candidat és el, que presentarà per segona vegada unque ambiciona mobilitzar els seus votants i pescar en el calador de Ciutadans, llastat aquesta legislatura per disputes entre regidors i les guerres internes amb l’exlíder de la formació,. La formació taronja presentaràper intentar retenir algun regidor en un context de desfeta general del partit. D’altra banda, es desconeix què pretén fer Ribes.En aquest escenari electoral li manquen per resoldre tres incògnites més: la primera, el candidat del, encara que ja se sap que no serà Elena Ferre, que ha decidit abandonar la política després d’un complex periple per la Paeria. La segona, el cap de llista de la, que concorrerà de nou als comicis amb una tendència electoral més positiva que la de fa quatre anys. Finalment,. No es descarta que la formació d’ultradreta pot presentar-se per primer cop a les eleccions lleidatanes aprofitant el vent de cua favorable a nivell estatal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor