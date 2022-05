han mort aquest dilluns a dos quarts i mig de nou del matí quan el cotxe amb el qual viatjaven per la carreteras'ha precipitat per un desnivell d'uns 15 metres al punt quilomètric 846, a l'altura de(Priorat). A banda de les dues víctimes mortals, un tercer ocupant del vehicle ha resultat ferit greu i ha estat traslladat pel SEM aBombers han hagut d'excarcerar-los a tots tres per poder-los alliberat de l'interior del vehicle. Segons ha informat el, en un principi s'estava buscant també una quarta persona que viatjaria al cotxe, però finalment las'ha suspès perquè la càmera tèrmica del dron que sobrevolava la zona només ha trobat restes del cotxe sinistrat i altres materialsEls Mossos estan investigant la causa de l'accident.Arran de la incidència, s'han activat deu patrulles dels Mossos d’Esquadra i les seves unitats de recerca i de drons. Per la seva banda, Bombers ha destinat, entre les quals la unitat de rescat amb l'helicòpter i efectius del GRAE (Grup d'Actuacions Especials) i el metge del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) així com unitats del Grup Caní de Recerca.Fins al lloc també s'hi ha desplaçat l'EPAF (Equip de Prevenció Activa Forestal) per desbrossar de vegetació la zona i facilitar les tasques de recerca. Des del SEM també s'han activat

