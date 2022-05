Els comuns confien que la llei del català servirà per frenar els tribunals

La política catalana arrenca la setmana amb un ull posat en el Consell de Garanties Estatutàries i l'altre en el. ERC, Junts, PSC i En Comú Podem estan a expenses de l'informe que està elaborant l'ens estatutari per respondre a la sentència que imposa un 25% de castellà a les aules a partir d'aquest dimarts, quan expira el termini fixat pel tribunal. Els comuns s'han mostrat convençuts que la llei ési confien que serveixi per, malgrat que admeten que molt probablement aquestasobre aquesta qüestió.El portaveu d'En Comú Podem al Parlament,, ha traslladat un missatge de "calma", tot i que ha argumentat que l'escenari més idoni seria aprovar la llei "el més aviat possible". El CGE, que ha estat invocat per, ha de determinar si la llei s'ajusta a l'Estatut, cosa que implica que l'informe podria arribar més tard de l'ultimàtum establert per executar la sentència. Cid ha afirmat que els partits han treballat "intensament" per intentar aprovar la llei abans d'aquesta data i, tot i que ha celebrat que, ha advertit que aquesta situació no s'hagués donat si no s'hagués "prioritzatper sobre dels del país".Mentre el dictamen no arriba, el Govern aprovarà aquest dilluns elque ha de servir per protegir les direccions dels centres educatius dipositant la responsabilitat última dels projectes lingüístics en la conselleria d'Educació. Els comuns no posen, d'entrada, gaire entrebancs per donar suport a un text que haurà de seri pel qual han fet aportacions, però han insistit que és la llei la que garanteix una estructura jurídica per protegir el català a l'escola. És per aquest motiu que han insistit en la urgència per convocar unper aprovar la norma un cop tinguin sobre la taula el pronunciament del CGE.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor