El risc de laper la salut pública a escala mundial ja és "". Així ho ha assenyalat l'en l'actualització de diumenge. La malaltia ha superat els 250 casos confirmats en zones geogràfiques molt diferents i, per primera vegada, sense vincles epidemiològics coneguts amb els països de l'Àfrica Occidental i Central, on va sorgir el virus. El president de la, ha descartat, però, que pugui derivar en una pandèmia com va passar amb el coronavirus.L'OMS ha endurit la consideració del risc de la verola del mico per la seva "" i "". L'organització ha explicat que la quantitat de casos esporàdics detectats indiquen que la transmissió generalitzada entre persones "ja està en funcionament" i que el virus ha pogut estar circulant "durant setmanes o més" sense ser reconegut. Fins al 26 de maig, s'han notificaten laboratori i 120 més de sospitosos, en un total de. Això no obstant, no s'ha registrat cap mort.L'organisme sanitari de lesalerta que" si el virus s'estableix com a patogen humà i es propaga entre grups amb un major perill de desenvolupar una malaltia greu, com els nens i les persones immunodeprimides. Des de la Societat Espanyola d'Immunologia destaquen la importància de ser conscients del problema, identificar-lo i diagnosticar-lo de manera ràpida. Si bé, Marcos López ha valorat, en la mateixa direcció que Josep Maria Argimón , que el fet d'haver detectat la malaltia a temps, de comptar amb sistemes de prevenció i control eficaços, així com ambque generen una", fa que no calgui "generar una alarma".L'informe de l'OMS identificacom un dels països més afectats, ambi 64 de sospitosos. Només la precedeixen el regne Unit, Portugal i el Canadà. En el context de ràpida evolució que es troba la transmissió del virus, l'organització espera que s'identifiquin més casos a mesura que s'ampliï la vigilància en determinats estats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor