Quina diferència d'edat hi ha entre els actors d'«Stranger Things» 4 i els seus personatges?

Els personatges principals: hi ha tanta diferència?

En Mike, l'Eleven i en Will Foto: Netflix

És innegable queés una de les sèries més seguides, estimades i exitoses dels últims anys.va saber prémer les tecles adequades per crear una ficció plena de ritme, bons personatges, un guió de categoria i una ambientació que ha aplegat milions de fanàtics arreu del planeta. Des del 27 de maig es pot gaudir a la plataforma la 4a temporada de la sèrie, que planteja nous reptes per als protagonistes i... i carregats de terror.Els, creadors de la sèrie, han trigat 3 anys -amb una pandèmia de coronavirus pel mig- en estrenar una nova fornada de capítols. Encara que el temps s'hagi aturat a la sèrie, els actors i actrius que interpreten els personatges no poden evitar amagar els canvis físics. Especialment els adolescents -que ja no ho són- que van iniciar el camí d'Stranger Things ara fa 6 anys, quan només eren uns nens. La diferència d'edats entre els intèrprets i els seus personatges és cada vegada major.Físicament, els personatges han evolucionat de manera evident des de la primera temporada. Encara que el guió ho hagi fet amb ells, desenvolupant un to molt més tenebrós i adolescent, els actors i actrius del repartiment original han crescut... més ràpid del que la història requereix. La diferència és clara:encara que no se sàpiga de manera exacta quan va néixer el seu personatge, es coneix l'any, el 1971. Eleven té 15 anys en aquesta quarta temporada, situant-la tres per sota de l'edat real de l'actriu. Gràcies a Stranger Things es va fer molt coneguda a nivell mundial, però ara que ja té la majoria d'edat, la intèrpret ha denunciat de manera molt activa la sexualització que ha patit durant anys per la sèrie de Netflix.: d'un nen petit que es tancava al soterrani a jugar Dungeons & Dragons a vestir com un adolescent de California i voler gaudir de l'amor d'institut. En Mike és un dels intèrprets que ha evolucionat de manera evident. I és que a la ficció té 15 anys però Wolfhard ja té 19 anys.: és un dels personatges principals amb els canvis físics més evidents, encara que la diferència d'edat sigui una de les menors de tot el repartiment principal. Schnapp té 17 anys, només dos més que el seu personatge de la sèrie.: membre de l'equip de basquetbol de l'institut, en Lucas decideix fugir de les etiquetes que els han perseguit a ell i als seus amics, i intenta convertir-se en una persona popular. Més musculat, McLauglin no aconsegueix amagar que té 20 anys, cinc més que el del seu personatge.: en la mateixa situació que Eleven o en Mike, l'estimat personatge del Dustin té una diferència considerable d'edat entre ell i el seu actor. Matarazzo ha complerta ja els 19 anys, encara que pel seu físic més infantil no es noti tant com els seus companys de repartiment.: els joves adults de la sèrie augmenten la diferència d'edat entre personatge i intèrpret de manera molt considerable. Dyer és a punt d'arribar als 30 anys i el seu personatge, que acaba de sortir de l'institut, en té 19.: el mateix passa amb en Jonathan, la parella de la Nancy a a la sèrie. El britànic ja ha complert 28 anys a diferència del seu personatge, que acaba de sortir de l'institut i està intentant entrar a una universitat, que en té 18 acabats de complir.: un dels personatges que millor ha evolucionat en els 6 anys que fa que la sèrie es produeix a Netflix també pateix una diferència d'edat molt rellevant. L'Steve, que actualment treballa en un videoclub i és un any més gran que en Jonathan i la Nancy, té 19 anys a la sèrie. A la vida real, Keery ja ha complert els 29 anys.: una de les majors sorpreses de la sèrie i de la temporada anterior, la tercera, és l'actriu Maya Hawke, filla dels famosos intèrprets Ethan Hawke i Uma Thurman. La diferència d'edat és de les menys pronunciades de tota la ficció de Netflix: la Robin té 19 anys i Hawke en té 23.: la darrera incorporació al grup d'amics de Hawkins va ser la de la Max, qui va ser parella del Lucas. La diferència d'edat torna a ser ben notòria entre ella i el seu personatge: dels 15 anys de la sèrie a tenir-ne 20 reals.Erica Sinclair (Priah Ferguson): gràcies a la trama de la tercera temporada, la germana del Lucas guanya molt més protagonisme en aquesta nova fornada de capítols de la sèrie de Netflix. La diferència d'edat, aquí, sí que és encara més pronunciada: en teoria, la petita dels Sinclair té només 11 anys. En canvi Ferguson ja en té 15.

