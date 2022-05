Cinc trucs senzills per trobar vols barats per aquest estiu

Potser ja ho tens tot programat per a les vacances d'aquest estiu o potser acabes de saber quins dies podràs desconnectar de la feina. O potser et ve de gust un viatge llampec per a un cap de setmana. Sigui com sigui,és habitualment un malson, ja que elsi a cada cerca que fas et surten més cars.-les cookies- delés una de les solucions més comunes, així no es queden registrades les cerques anteriors. Però no és l'única, hi ha algunsi gangues per fer la teva escapada d'estiu (o de tardor, si ets previsor).Els portals que comparen preus són una opció ideal per poder valorar horaris i costos de les diferents aerolínies. Alguns com Google Flights tenen l'opció d'activar avisos si el vol que busques baixa de preu. Ara bé, abans d'escollir definitivament el vol, és recomanable comparar-lo amb el que surt al web oficial de l'aerolínia per evitar comissions o altres costos extra.Un estudi de The Wall Street Journal va concloure que els caps de setmana no són bons dies per comprar vols. De fet, moltes de les ofertes surten els dilluns i, si no funcionen com la companyia voldria, es van abaixant progressivament els preus. Així, dilluns i dimarts són els millors dies de la setmana per comprar bitllets d'avió. No a totes hores, però: les tres de la tarda és moment òptim.Habitualment, volar a aeroports petits és més barat que anar als grans aeroports internacionals. Si la distància respecte al lloc de destí no és molt alta i és possible fer-la de manera econòmica, aquesta pot ser una opció per estalviar amb els bitllets d'avió.Normalment, quan volem viatjar, busquem els vols d'anada i tornada alhora per comoditat, per controlar els horaris i perquè ens és més senzill. Compte, però, perquè sovint buscar i comprar els vols per separat pot resultar més barat.Els bitllets a les destinacions llunyanes són cars, però es pot retallar una mica el cost total si busques vols amb escales. Cal que valoris què prefereixes: invertir més temps i menys diners, o invertir més diners i tenir més temps a la destinació final.Com a extra, és recomanable ser, en la mesura que es pugui, a l'hora de buscar vols. És a dir, si es vol fer un viatge de cinc dies durant l'agost i es té disponibilitat de dues setmanes, millor buscar quins són els dies més barats per volar i encaixar-hi el viatge.

