Mallorca, una de les cinc illes més boniques del món

I el trio el completen els, sobretot els que aposten per llocs de costa on gaudir dei del mar. Lessón les aliades perfectes per les persones que volen paisatges espectaculars, postes de sol de somni i platges infinites.La revista estatunidencaha fet pública una llista de les. I, segons els vots dels seus subscriptors,és un bon lloc on passar unesaquest estiu.L'illa més gran de l'arxipèlag balear és un dels destins turístics més importants de l'estat espanyol. Des de lesfins a les, latípica balear són alguns dels atractius que han posicionat Mallorca com una de lesEl TOP5 inclou, a més, tres altres destins europeus:, a Grècia, per no estar tan afectada pel turisme com altres ubicacions properes;, a Portugal, per les platges i les rutes de senderisme que té, i, a Itàlia, per l'arqueologia que amaga i la "bellesa" dels seus espais naturals. En aigües del Carib,ocupa la cinquena posició gràcies a les platges de sorra blanca i les aigües turqueses "incomparables".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor