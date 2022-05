Per què és bo per a la teva salut, segons l'OCU, consumir un grapat de fruits secs al dia?

Els beneficis del seu consum diari

La immensa majoria dels nutricionistes i experts en alimentacióper a qualsevol dieta saludable. És ben senzill el motiu: les seves propietats són molt beneficioses per al nostre cos, amb molt pocs elements negatius. Són nutritius, contenen greixos cardiosaludables i estan plens de fibra, proteïnes, minerals i vitamines. A més, les persones que intenten seguir dietes destinades a l'exercici físic o a l'augment muscular els fan servir perquè. És per això mateix querecomana, tot i els problemes al·lèrgics que poden suposar per a moltes persones, menjar-ne un bon grapat al dia.L'entitat els recomana de totes totes per a aquelles persones que gasten molta energia i han de seguir una dieta amb un nivell calòric més alt del recomanat: qui fa esport, les dones embarassades, persones en convalescència... i és que només. És més, recomanen que es mengin crus, ja que torrats tenen un nivell calòric encara més alt. Sobretot, ambL'informe de l'OCU assenyala que els fruits secs contenen un 85% d'àcids greixosos insaturats -aquells que són beneficiosos per a la nostra salut cardiovascular- i ajuden a reduir el colesterol. Hi apareix el famós omega 3 (molt present en les), l'omega 9 () i els esterols (presents en). L'arginina també forma part de diversos fruits secs, aminoàcid molt essencial per a una bona salut del sistema cardiovascular.Cal evitar els fruits secs més salats si la persona que els consumeix necessita una dieta, però la diversitat d'aquest element permet poder consumir-ne de diversos tipus sense ingerir grans quantitats d'aquest mineral. O directament, ni ingerir-ne. L'informe de l'OCU recorda que tenen una gran quantitat de proteïnes i fibres que ajuden a regular el trànsit intestinal. És per això mateix que(aproximadament uns 30 grams).Antioxidants, vitamines i altres elements presents en els fruits secs, segons els experts, i altres malalties d'envelliment cel·lular. Insisteixen, des de l'OCU:La calor elimina part de les vitamines i això pot reduir els beneficis que atorguen. A més, recorden que si es consumeixen fruits secs combinats amb altres cereals, el nivell de proteïnes que ingerim pot arribar a ser equivalent a la carn, el peix o els ous.

