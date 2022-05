Molta participació presencial en la consulta d'Aiguafreda per decidir si continua al Vallès Oriental o marxa a Osona

Una participant a la consulta d'Aiguafreda, dipositant el seu vot. Foto: ACN.

Centenars de veïns d'han votat aquest diumenge si es mantenen a la comarca del Vallès Oriental o volen passar a ser d'Osona . Tot i que es podia participar presencialment o telemàticament a la consulta, molts ciutadans han preferit posar el seu vot a l'urna que s'ha instal·lat al vestíbul de l'ajuntament des de les nou del matí fins a les 20.00 hores. L'alcalde,, ha assegurat en declaracions a l'ACN que ha tingut "molta participació presencial", cosa que l'ha sorprès gratament. A parer seu, "és un bon símptoma" perquè en experiències similars anteriors els veïns preferien votar telemàticament. Els resultats de la votació, que es coneixeran, però la voluntat del consistori és fer cas del resultat.Parella ha explicat que s'ha creat una comissió integrada per tots els grups municipals amb representació al consistori que haurà de valorar els resultats. L'Ajuntament s'ha fixat un mínim d'un. La mitjana dels últims processos participatius al municipi és d'un 12% i l'opció telemàtica és la més utilitzada. La pregunta és "A quina comarca creu que hauria de pertànyer el municipi d'Aiguafreda?" i el nom de les dues comarques com a possibles respostes. L'equip de govern (JxCat) ha mantingut la neutralitat davant la consulta i ha donat llibertat de vot als seus regidors.Entre els veïns hi ha. Fins i tot algun matrimoni ha fet broma perquè l'home votava una comarca i la dona l'altra. L'és un dels ciutadans que aquest diumenge s'ha animat a votar presencialment. Ell ha defensat la consulta tot subratllant que "és important demanar l'opinió dels habitants d'Aiguafreda". "Personalment, tota la vida laboral i personal la faig a Osona i crec que m'afavoriria molt tenir els serveis a aquesta comarca", ha revelat.També ho veu així la, que s'ha acostat al vestíbul de l'Ajuntament per participar en la consulta. Ella no creu que administrativament canviïn moltes coses. "L'hospital continuarà sent el mateix i l'administració escolar continuarà sent la mateixa", ha afirmat. Segons ella, aquesta votació "és una: si et sents més vinculat a la comarca d'Osona o al Vallès". "Jo em sento més vinculada a Osona perquè treballo a Vic i tinc tendència a anar més amunt que cap avall", ha explicat per justificar el seu vot.No és la primera vegada que Aiguafreda vota a quina comarca vol pertànyer. Ja ho va fer l'any 1987 quan els veïns van decidir per més d'un 90% seguir al Vallès Oriental. En aquella ocasió la votació es va anomenar "enquesta sondeig voluntària" i la majoria es van decantar pel Vallès sobretot per l', ja que en aquells moments encara no existia l'. L'alcalde ha contat que en aquell moment la votació gairebé es va convertir en una tria sobre a quin hospital volies anar.El municipi d'Aiguafreda, de 2.600 habitants, està situat a l'extrem nord del Vallès Oriental, a tocar d'Osona, i, tot i que depèn del partit judicial de Granollers, forma part del. A més, el municipi també va ser un dels fundadors de la, un ens que presta serveis relacionats amb el medi ambient, els serveis socials i els funeraris.

