Per què l'aire condicionat del teu cotxe no surt fred?

L'arribada de la calor i el temps estival comporta la posada en marxa d'de les llars, però també delsamb què ens movem en el nostre dia a dia. Després de mesos sense funcionar en la, els experts recomanen assegurar-se que tot està en ordre abans de fer un viatge llarg.Sovint no hi ha cap problema, ni tampoc és necessari recarregar el gas del sistema d'aire condicionat del cotxe. Simplement, amb els anys i l'ús,Tal com passa amb les malalties i els humans, hi ha diversosque alerten d'aquest deteriorament i, el més típic, ésen lloc de fred.El compressor o els conductes que transporten el gas del sistema d'aire condicionat es poden espatllar. És dels motius més freqüents i sovint es produeix pel desgast de les canonades que, amb el pas del temps, s'omplen de pols.Els vehicles requereixen manteniment i, quan aquest es fa malament, pot comportar problemes en qualsevol de les funcions. Una, que el sistema d'aire condicionat no funcioni correctament perquè s'ha col·lapsat el filtre de pols, brutícia o petits insectes.Aquest és el desperfecte més habitual i és causat per la vibració del cotxe. El condensador està situat a la part davantera del vehicle, prop de les defenses i sovint és difícil de detectar l'avaria. Els experts recomanen avisar ràpidament al taller mecànic si surt calor del sistema d'aire condicionat.El problema pot situar-se a la caixa del climatitzador, ja que, en alguns casos, no tanca correctament. Aquest desajustament provoca que l'aire fred i el calent es barregin i acaba sortint el calent a través de les reixetes del vehicle.

