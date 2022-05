Un home llança un pastís contra el quadre de la Mona Lisa al Louvre

Escena surrealista la que s'ha viscut aquest diumenge a. Un home ha llançat un pastís contra el quadre de la, que s'exposa al museude. Per fortuna, l'obra deno ha patit desperfectes perquè està protegida amb una pantalla de cristall.Segons han explicat testimonis del fet, un jove aparentment ens'ha aixecat de cop i ha realitzat aquest atac. Portava unai amagava el pastís en una manta. La ràpida actuació del personal de seguretat ha evitat que la situació empitjorés i el quadre ha estat netejat ràpidament pels treballadors del museu francès.Per ara, es desconeix quina és la identitat de l'autor dels fets i quines eren les seves motivacions. Ara bé, segons han detallat alguns dels testimonis a través de les xarxes socials, el jove ha deixat anarmentre el personal de seguretat el feia fora de la sala on s'exposa l'obra.No és el primer cop que passa un atac similar. El 2009 un turista va llançar sobre el quadre unaque va trencar-se en xocar contra el mateix cristall que aquest diumenge ha quedat embrutat per un pastís. En altres ocasions, se li han llançat, i fins i tot ha estat robat, però fins ara ha sobreviscut al museu francès.

