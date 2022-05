Troben un cadàver en estat avançat de descomposició al Ripollès

Aquest dissabte el migdia elsvan rebre l’avís d’un grup d’excursionistes que havien trobat el cadàver d’una persona a la zona del, a. Segons han explicat els, el cos estava en un estat avançat de descomposició, no tenia signes de violència i no portava documentació a sobre.Ara s’està pendent de l’per identificar la persona i saber quants dies feia que el cos es trobava en aquell punt. De fet, segons fonts policials, el cos es va trobar en una zona de difícil accés i per això, fins i tot, es va comptar amb la col·laboració delsper retirar el cadàver.

