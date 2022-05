Reunió extraordinària del Govern per aprovar el decret del català a l'escola

Elcelebrarà aquest dilluns una reunió extraordinària per aprovar el decret dela l'escola, mesura que ha d'anar acompanyada de l'aprovació de la llei sobre la llengua al Parlament i que ha quedat aturada perquèl'han portada al. L'objectiu de l'executiu és tirar endavant la norma abans de la data límit que va donar elper aplicar la sentència del 25% de castellà: el 31 de maig.Aquesta acció de l'executiu és especialment important per a les direccions dels centres, ja que el decret especifica que elshauran de ser validats per la conselleria d'Educació i que, per tant, ella en serà la màxima responsable. Un cop la resposta política a la sentència superi tots els entrebancs i tràmits, caldrà veure si el TSJC continua reclamant l'execució de la sentència.I és que tant el president de la Generalitat,, com el vicepresident,, han admès durant els últims dies que no està "al 100% garantit" que el paraigua legal dissenyat sigui suficient per aturar l'acció del tribunal, a qui atribueixen una actuació de caràcter "".Pel que fa a l'acord al Parlament, Vox, Ciutadans ija han formalitzat la maniobra per paralitzar l'aprovació de la nova llei per defensar el català a l'escola. La votació que estava prevista aquest divendres al migdia perquè la norma, tramitada per la via urgent, entrés ja en vigor, queda ara a expenses del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries després del recurs dels partits deDesprés que la mesa hagi tramitat la petició de dictamen, l'ens té set dies hàbils per presentar l'informe i determinar si el text s'ajusta a l', però l'escenari idoni que preveuen els partits que defensen la llei és que s'accelerin tots els passos per tal de poder aprovar-la en un ple extraordinari dilluns o dimarts.L'acord entre elva arribar tant al límit de terminis, que ara el risc és que el paraigua legal no estigui enllestit abans de la data fixada pel tribunal per executar la sentència. Fonts negociadores de l'entesa subratllen la importància d'arribar a temps perquè el nou marc legislatiu entri en vigor, ja que l'objectiu és "fer inaplicable" la sentència. De fet, subratllen que el més idoni hagués estat actuar des de la vessant legislativa abans de la interlocutòria que va emetre el TSJC el 9 de maig.

