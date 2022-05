Aturades en fins a una desena de vies catalanes

Cap de setmana i retencions, sovint, són sinònims. Aquesta vegada, no ha estat cap excepció. A hores d'ara, el Servei Català deha informat que hi ha. Les més destacades són els deu quilòmetres de retenció a l'entre Altafulla i el Vendrell sentit Martorell i els set quilòmetres de circulació lenta entre Cubelles i Vilanova i la Geltrú a laA lade Badalona hi ha quatre quilòmetres de cua a conseqüència d'un carril avariat a la ronda de Dalt, alçada Meridiana i sentit Llobregat. També a la, hi ha dos quilòmetres de cua a Sitges sentit Barcelona. Pel que fa a altres retencions destacades, trobem dos quilòmetres de cua a Tordera sentit Girona. També a Tordera, dos quilòmetres més a l'direcció Mataró.L'està tallada al Vendrell sentit Tarragona per un accident que provoca uns dos quilòmetres d'aturades. A més a més, a l'AP-7 hi ha lentitud entre Banyeres i Castellet i la Gornal, a Vilafranca, a Sant Sadurní d'Anoia i entre Martorell i Castellbisbal sentit Barcelona i Girona.A la resta de vies del país, hi ha lentitud i aturades a lai a la, de Moncada a Barcelona, a laa Castellbell i el Vilar cap a Barcelona, a laa Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera i a laa Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera. A l'també hi ha circulació densa a Llinars del Vallès i entre Cardedeu i la Roca del Vallès sentit Barcelona i Tarragona. A lahi ha retencions a Alella sentit Barcelona i també en aquesta mateixa carretera la circulació és densa entre Gavà i Sant Boi de Llobregat sentit Barcelona.Per la resta d'afectacions viàries, podeu consultar aquest web especialitzat

