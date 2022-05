Felip VI es fotografia amb dos diputats de Vox

Lladres.....

Per Samurai el 29 de maig de 2022

Al Rey emérito, Felipe González, Aznar, Pedro Solbes, Luis de Guindos, Elena Salgado, Rodrigo Rato, Lopez del Hierro, Sor Aya, Jose Folgado, Montilla, Angel Acebes, Borrell o Rivera son sólo la punta del iceberg de decenas de excargos politicos afincados en la energética o multinacional de turno. Intereses creados e influencias inconfesables, en detrimento del ciudadano de a pie, pues los sueldazos de esta gentuza los pagamos luego todos en los recibos de luz, agua y gas encubiertos en subidas desmesuradas e impuestos onerosos. Intolerable y vergonzoso...... La represión, la prepotencia, el expolio sistemático y el ordeno y mando de esa Spanyistán fascista, corrupta y represora hacia Catalunya, se ha de acabar..... Tenemos una "policía patriótica" que actúa con total impunidad. Con esto han consiguido varios aumentos de sueldo pues masacrar independentistas sean o no pacíficos está muy valorado por este Estado de Desecho español. A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa, a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas armadas fuertemente con las temibles "papeletas" causando más de mil heridos de diversa consideración y otros tantos tras la SENTENCIA ABERRANTE del 14-10-2019 a nuestros PRESOS POLÍTICOS. Si me pegan, me divorcio...... CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!