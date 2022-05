Una massa d'aire càlid del nord d'Àfrica arribarà a Catalunya la setmana que ve

El sol i les altes temperatures ens acompanyaran gran part de la setmana vinent. Ara bé, ara com ara no preveiem a mitjà termini un episodi amb temperatures tan elevades com les que vam trobar el cap de setmana passat. T'ho expliquem aquí: pic.twitter.com/HRWQFzjP6B — Meteocat (@meteocat) May 29, 2022

, que ha vist com aquest diumenge creixien nuvolades i descarregava una important tempesta al Ripollès, que ha deixat 27,7 mm acumulats a Ulldeter. Segons el, el. Ara bé, ara com ara no es preveu, almenys a mitjà termini, un episodi amb temperatures tan elevades com les que va haver el cap de setmana passat.A partir de dilluns, al voltant del migdia, hi haurà condicions perquè es puguin formar algunscap al. Fora d'aquesta zona, es mantindran el sol i unes temperatures semblants a les d'aquest diumenge. A partir de dimarts, anirà arribant a casa nostra unaque farà que la temperatura comenci a pujar. Tot plegat, també, amb domini de l'anticicló. Hi haurà sol, més estabilitat i ja sense risc de precipitació durant la tarda.El, la situació és força semblant. Potser es veuran algunsbaixos a trams de la costa al matí i núvols d'evolució al Pirineu, però sense precipitacions. Les, amb l'única novetat que hi haurà núvols de pertorbació a l'oest de la península, el que farà incrementar ela la tarda en elEles presenta amb un ambient càlid ia punts de ponent. A la resta del territori, les temperatures estaran més a ratlla, però continuaran sent altes per l'època de l'any. El risc de precipitació encara es mantindrà al sector occidental del Pirineu.Podeu consultar laen aquest tuit del Servei Meteorològic de Catalunya:

