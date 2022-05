Incendi en una nau de reciclatge del Port de Barcelona

Desde l Masnou es veu una fumera bastant espectacular sobre BCN pic.twitter.com/y7EfndUGpz — Lluís Artús (@LluisArtus) May 29, 2022

Un incendi crema aquest diumenge a la tarda en una nau de reciclatge delde Barcelona. Segons han informat fonts municipals a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), el foc no ha causati hi ha nou dotacions delsdea latreballant-hi per apagar-lo.L'incendi en les instal·lacions d'una empresa ha provocat una columna de fum visible des de diversos punts de la ciutat de, però també des d'altres punts de l'àrea metropolitana i fins al. Alguns usuaris expliquen a través de Twitter que a l'Hospital cau ple dea causa del foc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor