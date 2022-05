Desapareix un avió amb 22 persones a bord al Nepal

Unamb 22 persones a bord ha desaparegut alquan es dirigia cap a una zona muntanyosa, tal com ha informat la companyia. Les autoritats del país han explicat que es va perdre la vista del vehicle a les 7.45 hores d'aquest diumenge i que ara es treballa a poder-lo localitzar.La primera hipòtesi amb la qual treballen els investigadors és que el mal temps present en la zona durant aquest cap de setmana hagi derivat en la caiguda de l'avió. La mateixa poca visibilitat dificultarà també les tasques de recerca, que es preveu que sigui llarga. "Ara mateix no es pot veure res", expliquen des del ministeri d'Interior del govern del Nepal.L'avió és un 9N-AET amb 43 anys d'antiguitat i realitzava un vol entre els aeroports de Pokhara i Jomson que transportava 19 passatgers i tres membres de la tripulació. Segons expliquen a l'agència EFE fonts de l'aeroport del lloc de destí, per ara s'investiga un fort soroll sentit prop de la zona.Jomsom és un destí molt popular al país per aquelles persones amants de fer senderisme a l'. Està situat a uns 20 minuts en avió de Pokhara, la segona ciutat més gran del Nepal, i, per tant, el viatge era molt curt. Malgrat tot, però, el vehicle ha acabat desapareixent.

