El comitè d'experts dona suport als càrrecs de Salut investigats per la vacunació a policies espanyols

El comitè científic assessor de laha fet públic un comunicat per donar suport als quatre alts càrrecs del Departament de-entre els quals- investigats pel retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals destinats a Catalunya. Els 35 membres de l'ens signen una carta on manifesten la seva "sorpresa i indignació" per la causa judicial oberta per un jutjat de"La priorització dels grups a vacunar es va realitzar segonsi d', començant per les persones més vulnerables i per aquelles amb un major risc d'exposició, seguides dels col·lectius amb una funció essencial per a la societat", ha recordat el comitè assessor de la Covid-19.Igualment, els 35 signants constaten que la primera etapa va estar marcada per una disponibilitat limitada de dosi dei pels canvis generats a causa de problemes de subministrament. "Cal recordar també les dificultats logístiques que es van produir fruit de les modificacions del tipus de vacuna a utilitzar segons l'edat, a causa de problemes de seguretat amb AstraZeneca, situació que va obligar a retardar de forma significativa la vacunació dels col·lectius menors de 60 anys", ha precisat el comitè assessor de la Covid-19."Totes aquestes modificacions en l'estratègia les marcava elNacional de Salut i el programa de vacunació a Catalunya va seguir estrictament aquestes indicacions", han corroborat els signants."Els professionals ara objecte d'aquesta investigació judicial han estat clau en l'èxit del procés de vacunació a Catalunya. El seu compromís professional i de servei a la societat són inqüestionables", han assegurat els 35 membres del comitè científic, donant suport explícit a. "Amb aquest escrit volem deixar palès el nostre més profund reconeixement i agraïment a la seva tasca", han conclòs. Formen part d'aquest comitè científic assessor noms com

