És cert que pintar-se les ungles sovint és dolent per la salut?

La clau és tenir unes ungles i pell sana de base

El mite de les ungles que "respiren"

La manera ideal de fer-se les ungles

els darrers anys. Ara, és moda dur les ungles pintades. I no només amb esmalt tradicional, també han sorgitcom la semipermanent -que pot arribar a durar dues setmanes segons la persona- o el gel, ungles postisses fetes a partir d'un gel acrílic modelat sobre l'ungla natural. Amb tot, cada vegada és més fàcil trobar establiments a prop nostre on facin malabars amb la pintura.Però hi ha un dubte que probablement ha assolat els seguidors d'aquesta moda en algun moment:El doctor Ramon Grimalt, professor de dermatologia de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), n'ha parlat amb RAC1.Per l'expert, per norma general, "no sol haver-hi cap problema ni perill per utilitzar esmalt”. S'hauria d'estar tranquil sempre que es tinguin "unes ungles i una pell sana"., ha assenyalat,, entre altres patologies similars que afectin les ungles o la pell del voltant. En aquests casos,. El senyal més comú que indica que alguna cosa no funciona és si apareix "dermatitis al·lèrgica". El doctor Grimalt recomana que si es té alguna patologia o unes ungles que no presenten bon aspecte, no es recorri a aquesta mena de serveis perquè "gairebé segur que la situació empitjorarà".El professor de dermatologia de la UIC també ha trencat amb el mite popular que defensa que les ungles "respiren". El doctor Grimalt assegura que "". Per tant, a priori,. De fet, alguns experts apunten al fet que fer-se la manicura pot ser, fins i tot, beneficiosa, ja que l'Així i tot, els especialistes també aconsellen estarespecialment: cal utilizar productes que no siguin agressius.i, per tant,perquè cada cop que traiem la capa d’esmalt agredim l’ungla.A més a més, Ramon Grimalt també ha indicat que és important pintar-se les ungles correctament. I com és això? Doncs bé, segons l'especialista,i amb cura de “no tocar els plecs de contacte amb la carn”. També cal vigilar de no provocar ferides, que poden convertir-se en focus d’al·lèrgies i infeccions. Una manicura mal feta o sobre una pell sensible sí que, ha alertat el doctor. En canvi, “si es fa bé, suaument i sense provocar ferides, cap problema”, ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor