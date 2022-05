El festival Límbic aplega 22.000 persones en la primera edició a Terrassa

FOTOS Festival Límbic Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Foto: Alberto Tallón / Lluís Clotet Previous Next

Les previsions s'han més que acomplert i Terrassa s'ha convertit durant dos dies en la capital cultural del país. Fins ano s'han volgut perdre el primerorganitzat perDurant la tarda de divendres i tot el dissabte, més de cinquanta propostes dehan inundat la ciutat amb una molt bon rebuda per part del públic, malgrat la calor a les hores centrals del dia.El president d'Òmnium Cultural,ha destacat que aquesta xifra d'assistència supera les expectatives de l'organització. I ha assegurat que aquesta primera edició del Límbic "demostra que el talent creatiu del país i, especialment entre el jovent".Las'ha pogut veure durant el cap de setmana a totes les places, carrers i zones del Parc de Vallparadís, que ha atret amants de la cultura que volien veure o descobrir propostes innovadores, així com aquells que s'han sentit atrets i encuriosits mentre passejaven pel parc egarenc per excel·lència.El primer dia el festival ha acollit actes com el monòleg do els concerts deal centre de la ciutat. Han estat molts els terrassencs que s'han sumat a veure i a gaudir de les propostes interactives que s'anaven trobant per la localitat. Les pilotes gegants de l'o l'humor d'no han deixat indiferent ningú.ha estat el. Des de primera hora, i fins ben passada la mitjanit, hi havia programades una trentena d'activitats en diversos espais del Parc de Vallparadís. Tot i les elevades temperatures al migdia, l'afluència de gent no ha parat en tot el dia per xalar de circ, hip-hop, una paella, música, poesia o dansa. Algunes de les activitats més destacades han estat els recitals de poesia dels guanyadors del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes del 2020 i el 2022,aquesta última acompanyada de joves poetes locals.Altres propostes interessants de la segona jornada de festival han estat el projecte poètic-musical de, la dupla formada peri Irene Fontdevila, les actuacions delsi l'espectacle "La Moreneta", en quèi Luiz Felipe qüestionen els discursos sobre migració a l'Estat espanyol. També han actuat companyies de teatre com Liant la Troca i de circ com Eia i. A més a més, tampoc han pogut faltar les actuacions musicals d'i la pianista Lucía Fumero.Ja a la nit, la zona de l'Espai Vela s'ha omplert de públic -sobretot jove- que no s'ha volgut perdre alguns dels artistes més destacats del moment. Han tancat la programació del Límbic 2022, en presència de milers de persones i reivindicant la llengua catalana, els xous deTerrassa ha estat la primera ciutat a acollir el, que vol convertir-se en unaper portar la cultura contemporània a diferents punts del país. Caldrà veure, doncs, quina serà la ciutat que agafarà el relleu de Terrassa per acollir-lo la

