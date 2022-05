El jugador del BAXI Rafa Martínez es retira després de 22 anys a l'elit

Rafa Martínez s'abraça al seu tècnic, Pedro Martínez, a punt d'acabar el seu darrer partit Foto: J. Alberch

El jugador delha confirmat després del partit davant el Real Madrid que es retira com a jugador de bàsquet professional. Feia setmanes que tothom ho donava per fet. Declaracions en què deia tenir la decisió presa o la presència d'un nombrós grup d'amics seus el darrer partit de lliga regular contra elapuntaven en una direcció que aquest vespre s'ha confirmat.Quan faltava menys d'un minut pel final del matx, Rafa Martínez s'ha abraçat a tots els seus companys i membres de l'equip tècnic com a clara mostra de comiat. Posteriorment, elha confirmat la decisió als micròfons de Movistar+. Més tard, el mateix jugador ha publicat un text de quatre pàgines a les seves xarxes socials. En ell, ha explicat que va començar a jugar a bàsquet per atzar quan els seus pares van decidir matricular-lo a l'escolai ha donat les gràcies a família, amics, companys, clubs i ciutats que han format part de la seva trajectòria. "He viscut un somni", ha afirmat en el comunicat.Martínez va debutar a l'ACB l'any 2000 de la mà de. Després d'una cessió a Vic i dues a Valls, es va incorporar al primer equip del club bagenc la temporada 2003-04. La temporada 2006-07 va contribuir al retorn de l'equip a la màxima categoria. La temporada 2008-09 va fitxar pel. A la Fonteta hi va passar onze temporades i va aconseguir els èxits més importants amb l'obtenció d'una, unai tresTé diversos rècords tant al club taronja com a l'Eurocup. La temporada 2019-20 va jugar-la alabans de tornar alen els dos últims anys de la seva dilatada carrera. En aquesta darrera etapa, ha guanyat la, s'ha classificat per a la Copa i els play-offs i ha estat subcampió de la

