La Patum torna després de dos anys d'aturada per la pandèmia

Els representats de tots els grups municipals durant el Ple de l'Ascensió. Foto: Joan Obiols

El públic assistent aquest diumenge al Ple de l'Ascensió. Foto: Joan Obiols

Sortida del Tabal

El Ple de l'Ascensió celebrat aquest diumenge al matí hacelebrar les festes de, entre el. Una sala plena a vessar ha acollit l'acte que dona el tret de sortida oficial a la festa, la qual havia quedat suspesa els dos últims anys a causa de la. Un fet que ha motivat molts berguedans a apropar-se i viure en primera persona la sessió. L'aprovació de la proposta ha arrencat un fort aplaudiment entre els assistents, que han omplert a vessar la sala de plens. L'alcalde de la ciutat,, ha definit la festa d'enguany com "A continuació, s’ha portat a termeque s’encarregaran de representar els antics quatre barris de la ciutat durant la celebració dels actes principals de la festa. El barri de Feixines o Capdamunt de la Vila (Fonolls) quedarà representat per Ferran Sabata Amado i Judit Balaguer Madrid; Sant Pere (Esclafidors Rebentats) per Estanislao Triviño Tort i Margarita Font Solé; el Centre o Carrer Major (Esclafidors Embotits) per Josep Cunill Canals i Carme Cuartielles Arévalo, i el Raval (Ravanisses) per Joaquim Muñoz Martorell i Raquel González Pijoan.Seguidament, també s'ha exposat. Es tracta d'un reconeixement per la seva implicació en l'organització de la festa durant 10 i 25 anys, respectivament. L'entrega es farà el pròxim dissabte de Patum, i en total, s'atorgaran 26 títols de Patumaire i 18 títols de Patumaire d'Honor. El ple ha aprovat per unanimitat la proposta de noms presentada. També s’ha acordat fer un reconeixement pòstum a la berguedana, historiadora que va posar al servei de la ciutat la seva estima per La Patum i el patrimoni històric i cultural berguedà.Així, les persones que rebransón: Jordi Vilajuana Camprubí, Clàudia Bozoch Lemus, Míriam Zamora Lindo, Rafael Martín Figueras, Jordi Gómez Catrino, Alba Caro Durán, Meritxell Sánchez Vázquez, Pedro Valdés Gras, Jesús Herrera Mellado, Mar Barniol Baraldés, Míriam Prat Gutiérrez, Laura Prat Gutiérrez, Marina Riu Suades, Joan Gassó Capdevila, Antonio Cabello Torres, Susagna Barniol Canals, Roger Casals Forcat, Marta López Muns, Eric Clusella Galobart, Camí Casas Virgili, David Casaponsa Armengou, Pere Fernández Uribe, Manel Medina Abrié, Èric Calderer Trujillo, Hèctor Aranda Jaraba i Jordi Cuartielles GuiuEls guardonats ambsón: Joan Balaguer Marceló, Alba Boixader Pérez, Jèssica Camins Casals, Eva Fernández Casabella, Jordi Fontquerni Rosell, Joan Freixa Marceló, Jordi Galera Rosich, Ramon Llinares Hernández, Queralt Martínez Escobet, Ana M. Peñalver Rodríguez, Aurora Porta Salas, Josep M. Pujol Pujols, Jordi Rafart Pascuet, Jordi Vilaredes Solé, M. Carme Villalba Martínez, Núria Casellas Viñas, Alfredo Rodríguez Calvo i Rosa Boixader Prat.Posteriorment, s’ha nomenat els representants de la comparseria patumaire per a la signatura del. Es tracta d’una tradició documentada des de l’any 1619, la qual va ser recuperada l’any 1993.El Ple de l’Ascensió ha finalitzat amb parlaments realitzats per la regidora de Patum i l’alcalde de Berga. D’una banda, la regidoras’ha referit a la melangia patumaire i la necessitat dels berguedans i berguedanes d’aferrar-se als records de l’última Patum viscuda després de dos anys de suspensió de la festa per la pandèmia. La regidora ha esmentat el que suposa la represa de la festa i el desig que tothom pugui tornar a celebrar i gaudir La Patum.D’altra banda,ha destacat la importància de teixir vincles i treballar de forma unitària per fer que "La Patum sigui la millor festa dels Països Catalans i del món. En aquest sentit, l’alcalde ha fet una crida a la responsabilitat col·lectiva per vetllar per la imatge i el bon funcionament de la festa, així com l’obligació de protegir, dignificar i transmetre la festa a les futures generacions. Sànchez també s’ha referit als sentiments que desprèn la festa i ha recordat aquelles persones que ja no són entre nosaltres, fent un esment especial per a Josep Maria Isanta, Jordi Cussà i Dolors Santandreu. L’alcalde ha instat a tothom "a viure una de les millors Patums de les nostres vides".Tocades les 12 del migdia, el Tabal ha sortit dels baixos de l'Ajuntament de Berga per anunciar alsque s'aplegaven a la Plaça de Sant Pere que el consistori havia donata la celebració de La Patum 2022. Els primers repics de "Pa-tum" han arrencat una forta ovació dels concentrats a la plaça, que esperaven des de feia estona sota un sol de justícia la somiada notícia dede la festa. Petits, joves i adults han seguit, que vestit amb la indumentària i carregat amb el Tabal, ha iniciat el passacarrers per la zona del barri vell, després s'ha dirigit a la resta de carrers i places de la ciutat.Minuts abans de la sortida del Tabal, els músics han ofert la tradicional interpretació delal mig de la Plaça de Sant Pere.Aquest any, el Tabal ha completat el recorregut acompanyat d’altres tabalers de la ciutat amb motiu de la celebració del. Els tabalers participants en l’acte han estat el de La Patum Infantil, La Patum de la Pietat, La Patum de la Llar i Els Elois, que s'han afegit escalonadament al passacarrers en diferents punts del recorregut.

